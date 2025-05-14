Турист пойдет любым путем

Объем выездного туристического рынка в этом году может увеличиться на 5–8%, внутреннего — на 10–15%. Рост числа путешествий за границу сдерживают ограничения на выезд для части населения и логистические сложности, хотя укрепление рубля и развитие авиасообщения повышают их доступность. Основным драйвером внутреннего рынка выступают бюджетные путешественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Количество туристических поездок за рубеж в 2025 году может вырасти на 5–8%, по России — на 10–15%, прогнозируют в консалтинговой компании Neo. В натуральном выражении показатели, исходя из данных аналитиков, достигнут 28,4–29,2 млн и 101,2–105,8 млн поездок соответственно. У «Яндекс Путешествий» аналогичный прогноз. Согласно Погранслужбе ФСБ, за первый квартал 2025 года россияне совершили 5,57 млн выездов за рубеж, из них 2,24 млн — с целью туризма. Год к году показатели выросли на 4,6% и 10,7% соответственно. Количество гостей в средствах размещения внутри страны в январе—марте 2025 года, по данным Росстата, составило 18,3 млн человек, прибавив 5% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах говорит, что в январе—мае 2025 года спрос на путешествия по России вырос в пределах 10% год к году. В «Островке» отмечают, что объем бронирований размещения за рубежом на июнь—декабрь этого же года вырос на 24% год к году. В общей структуре спроса на них приходится 17%, против 15% в 2024 году. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что спрос на пакетные туры за рубеж увеличился на 17% за год.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина за первые четыре месяца года заметила рост спроса на зарубежные туры на 27,3% год к году и рассчитывает на сохранение тренда.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина замечает, что рост выездного рынка сдерживается фактическим запретом на поездки за рубеж для госслужащих и военных, высокой стоимостью путешествий, ограниченным количеством доступных направлений, сложностями с получением шенгенских виз, блокировкой за рубежом российских банковских карт. Расти выездной рынок, по мнению эксперта, может преимущественно за счет поездок в страны Азии и Ближнего Востока. В «Островке» отмечают, что за январь—апрель 2025 года спрос на Оман вырос на 90%, Вьетнам — на 50%, Камбоджу — на 40%. Рост, по мнению представителя сервиса, во многом обеспечен расширением маршрутной сети перевозчиков.

Важную роль для выездного рынка играет снижение валютного курса, добавляет Любовь Воронина. Доступность поездок за границу выросла. Средняя стоимость авиабилетов в страны дальнего зарубежья, купленных в январе—апреле, по данным «Яндекс Путешествий», составила 49,1 тыс. руб., сократившись на 3% год к году. Внутри страны показатель вырос на 5%, до 13,7 тыс. руб. Размещение за рубежом за год, по данным «Островка», подорожало в среднем на 4%, до 9,8 тыс. руб. за ночь, внутри страны — на 11%, до 5,6 тыс. руб.

Драйверами для внутреннего рынка госпожа Корягина называет развитие отдельных направлений — Байкала, Алтая, Северного Кавказа. Но, отмечает она, поток растет преимущественно за счет бюджетных туристов, в том числе автопутешественников.

На них может негативно повлиять высокая инфляция: под давлением сокращения реальных доходов траты на поездки могут снижаться, считает эксперт. В числе других проблем Альбина Корягина выделяет износ инфраструктуры, рост затрат на ее создание и дефицит кадров.

Госпожа Булах называет сдерживающим фактором ограниченное сообщение между соседними регионами: туризм развивается во многом за счет краткосрочных поездок выходного дня, обычно в близлежащие локации. Любовь Воронина замечает, что в этом году на внутренний рынок может оказывать дополнительное негативное влияние загрязнение пляжей Анапы после разлива мазута в конце прошлого года. Но в перспективе рост турпотока сохранится. В Neo в рамках оптимистичного сценария рассчитывают, что количество поездок по стране в 2033 году достигнет 120–140 млн, пессимистичного — 100–110 млн.

Александра Мерцалова