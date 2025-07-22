Командировки объезжают столицы

Количество деловых поездок внутри России в первой половине года снизилось на 3%, за границу — на 5%. По стране заметнее всего сокращается интерес к командировкам в Москву и Санкт-Петербург, за пределами — в Турцию и ОАЭ. До этого в сегменте наблюдался рост, но сейчас компании вынуждены оптимизировать тревел-бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Авиаперелеты деловых туристов по России в январе—июне 2025 года сократились на 3% год к году, за границу — на 5%, подсчитали в компании «Аэроклуб» (крупнейший туроператор на рынке делового туризма). Директор по маркетингу и коммуникациям платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая говорит, что общее число командировок в первом полугодии по всем направлениям снизилось на 1% год к году, внутри страны спад оказался более выраженным — минус 13%. Управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук отмечает умеренное снижение спроса на деловые поездки по России.

По данным «Ракеты», количество деловых поездок в Москву в первой половине года сократилось на 22% год к году, в Санкт-Петербург и Красноярск — на 16%, в Сургут — на 18%, в Тюмень — на 19%. В то же время в «Аэроклубе» отметили рост спроса на Сочи, Новосибирск и Иркутск.

Активность деловых туристов снижается после двухлетнего роста.

В 2023 году продажи авиабилетов по России представителям бизнеса выросли на 12%, в 2024 году — на 18%, говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. В этот период бизнес, по ее словам, перестраивал внутренние процессы: компании вели региональную экспансию и масштабировали логистику в новых условиях, что требовало большей мобильности. Сейчас заметно, по данным «Аэроклуба», командировочную активность сократили, в частности, ритейлеры. Их доля в структуре спроса на деловые поездки за год снизилась с 18% до 15%.

Консультант практики развития лидерства консалтинговой компании Ward Howell Елена Ушарова говорит скорее о стабилизации рынка. В предыдущие годы управление бизнесом фактически перешло в ручной режим, и топ-менеджерам часто требовались оперативные выезды в регионы к заказчикам и в свои региональные подразделения, поясняет она. Но сейчас компании, по мнению эксперта, вернулись к режиму плановых поездок.

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Госпожа Лукьянова-Зубрицкая не исключает, что сокращение частоты поездок по стране связано и со стремлением бизнеса оптимизировать тревел-бюджеты из-за роста стоимости поездок. По данным «Аэроклуба», средняя стоимость авиабилета в Казань для бизнеса в первом полугодии составила 12,1 тыс. руб. в одну сторону, что дороже на 25%, чем год назад. Для Калининграда, Перми и Москвы подорожание составило 17%. В среднем перелет в экономклассе по России в одну сторону, по данным «Аэроклуба», в первом полугодии обходился в 15 тыс. руб., в бизнес-классе — в 72 тыс. руб. Год к году значения выросли на 11% и 1% соответственно.

Доля зарубежных командировок в структуре спроса на деловые поездки, по словам Дарьи Лукьяновой-Зубрицкой, за год возросла с 9% до 22%. Компании продолжают работать с зарубежными направлениями, развивая экспорт, считает она. Госпожа Полищук обращает внимание на то, что зарубежные поездки совершают в первую очередь сотрудники промышленных предприятий и IT-компаний. От разовых визитов они сейчас переходят к цикличным проектам с регулярными визитами, говорит она.

На 22 процента снизилось количество деловых поездок россиян в Москву в первой половине 2025 года, по данным сервиса «Ракета».

В «Аэроклубе» отмечают, что наиболее востребованным направлением деловых поездок за рубеж в январе—июне остался Китай. Количество забронированных перелетов в страну увеличилось на 21% год к году. Рост на 48% год к году показал Узбекистан, располагающийся на четвертом месте среди самых востребованных стран. Вместе с тем интерес к деловым поездкам в Турцию в январе—июне сократился на 21% год к году, в ОАЭ — на 31%, в Сербию — на 51%, в Армению — на 28%.

Дарья Лукьянова-Зубрицкая не исключает, что по итогам второго полугодия тенденция к сдержанному снижению спроса на рынке делового туризма сохранится. Объем командировок по России, по ее прогнозу, может сократиться на 5–7% по итогам года. Доля зарубежных направлений при этом останется на достигнутом уровне, предполагает она. Галина Полищук считает, что активность деловых поездок внутри страны будет поддерживать реализация инфраструктурных проектов, а зарубежные направления — активизация сотрудничества со странами Азии и Ближнего Востока.

Александра Мерцалова