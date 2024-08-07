Вкратце туристы экономят

Увеличение расходов потребителей на короткие поездки внутри России на выходные по итогам 2024 года может оказаться минимальным за последнее время — 4,5% против 10,3% годом ранее. Тенденция прослеживается в условиях общего замедления динамики роста внутреннего турпотока, но участники рынка связывают ее с изменением структуры спроса. Стремясь сократить расходы, туристы чаще выбирают недорогие средства размещения и направления для путешествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость поездки на выходные в пять наиболее востребованных городов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград) по итогам 2024 года может составить 8,7 тыс. руб. без учета расходов на дорогу — прирост за год на 4,5%, следует из данных исследования T-Data (аналитический проект Т-Банка). Этот прирост — минимальный за последние четыре года: в 2023 году путешествия выходного дня дорожали на 10,3% (до 8,3 тыс. руб.), в 2022 году — на 5,5% (до 7,5 тыс. руб.), в 2021-м — на 10,8% (до 7,1 тыс. руб.). Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин объясняет динамику меняющейся структурой расходов туристов: цены в сопоставимых объектах выросли на 15% год к году.

Замедление темпов роста стоимости поездок выходного дня происходит на фоне общего сокращения динамики увеличения внутреннего турпотока. Согласно Росстату, в январе—июне 2024 года в российских средствах размещения остановились 38,8 млн человек, что на 11,8% больше год к году. В 2023 году прирост составил 13,4%, в 2022 году — 16,1%. Господин Ромашкин говорит, что в конце июля — начале августа этого года число бронирований внутри страны сократилось в среднем на 10% год к году, вынудив отельеров в ряде случаев снижать стоимость размещения. Но с учетом накопленного эффекта за январь—июль общее число поездок по стране по итогам текущего года вырастет на 5–10%, считает он. Динамика, по мнению эксперта, будет в целом сопоставима с прошлогодней.

В OneTwoTrip констатируют, что на бронирование отелей на одну ночь с субботы на воскресенье приходится 9% от общего объема заказов на размещение, сделанных в январе—июле: это на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее. В «Островке» отмечают по итогам января—июля сдержанный рост спроса на бронирование в России на выходные — на 5% год к году.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева обращает внимание на растущее стремление туристов сэкономить: внутри страны путешественники стали чаще выбирать более бюджетные средства размещения и отказываться от экскурсий.

Представитель туроператора «Алеан», впрочем, говорит, что спрос на поездки короче трех дней в мае—июле вырос на 14,7% год к году. Сергей Ромашкин не исключает, что туристы могут корректировать не число, а направления путешествий: «Из Москвы можно совершить короткую поездку в более популярную Коломну и менее востребованный Александров, куда поехать будет дешевле».

Рассчитывая стоимость поездки на выходные, в T-Data учитывают сумму затрат на одну ночь в отеле, две поездки на такси, два приема пищи в фастфуде, один ужин в ресторане и покупку сувениров. Наиболее выраженный рост зафиксирован в случае трат на такси. Год к году в наиболее популярных городах они увеличились на 6,6%, до 423,2 руб. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» отмечали увеличение среднего чека по России на 7% год к году, до 571 руб., по итогам января—июня. Расходы на общепит в поездках, по оценкам T-Data, выросли на 6,4% год к году, до 3,2 тыс. руб., по пяти наиболее популярным городам в среднем. Аналитики Focus Technologies в первой половине 2024 года зафиксировали рост среднего чека в кафе и ресторанах Москвы на 11% год к году, в фастфуде — на 10%.

Средние траты на размещение по наиболее популярным направлениям за год, по подсчетам T-Data, выросли на 3,8%, до 3,6 тыс. руб. В «Островке» оценивают динамику в 22,5% за год, до 4,9 тыс. руб. В Москве средняя стоимость бронирования за истекший период года, по данным сервиса, выросла на 28% год к году (до 4,7 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге и Казани — на 21% (до 4,6 тыс. и 4,3 тыс. руб. соответственно). В «Яндекс Путешествиях» отмечают рост средней стоимости гостиничного размещения в популярных городах на 15–20% за год.

Турпоток отправляют на природу Конъюнктура Президент РФ Владимир Путин поручил разработать до ноября 2024 года программу господдержки инвестпроектов по привлечению частного капитала на создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, опубликованном на сайте Кремля. До 15 декабря также должны быть созданы требования к туристической инфраструктуре на ООПТ, в частности к модульным объектам. Согласно данным Минприроды, ООПТ федерального значения в 2023 году посетили 14,56 млн человек, что на 4,2% больше год к году. В 2022 году рост оценивался в 39,8%, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России. Наиболее посещаемая ООПТ России — национальный парк «Кисловодский», куда в 2023 году поток достиг 5 млн человек. В Сочинском нацпарке побывали 1,7 млн туристов, на Куршской косе — более 1 млн, в Приэльбрусье — 555 тыс. В Минпророды ранее указывали, что просчитать свою туристическую емкость все ООПТ должны до конца текущего года. Александра Мерцалова

Александра Мерцалова