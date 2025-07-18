«Ъ» объявляет обладателя приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер действующего чемпиона России по футболу «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим вратарем прошедшего российского сезона. Он занял второе место в читательском голосовании и первое, если опираться на мнения экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

В прошедшем сезоне Станислав Агкацев заменил в воротах «Краснодара» уехавшего в ПСЖ Матвея Сафонова. Он появился на поле в 34 играх. На его счету оказалось 17 «сухих» матчей — больше нет ни у кого. Агкацев вошел в число лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ) и по другим важным статистическим показателям. По проценту отраженных пенальти он стал лучшим, отбив три 11-метровых удара из пяти.

Его прогресс отметил и портал Transfermarkt, по данным которого рыночная стоимость Агкацева за год выросла с €1 млн до €7,5 млн. По этому параметру он стал самым дорогим вратарем РПЛ, вторым среди всех российских голкиперов (выше только Матвей Сафонов; €20 млн), а также занял 16-е место среди всех отечественных футболистов.

Эксперты акцентировали внимание на стабильности и ментальной готовности Станислава Агкацева. Они подчеркнули, что голкипер внес большой вклад в завоевание первого титула в истории «Краснодара».

Новый сезон РПЛ начнется уже сегодня, 18 июля. Подробнее о нем — в материале «Ъ» «По ком блестит золото».

Арнольд Кабанов