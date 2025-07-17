Вратари подвели итоги сезона

В рамках конкурса на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина “Ъ” опросил специалистов. В их число вошли прошлые обладатели награды и действующие тренеры вратарей. Большинство отдали предпочтение голкиперу победившего в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодара» Станиславу Агкацеву. Также среди фаворитов — Игорь Акинфеев из московского ЦСКА и Евгений Латышонок из петербургского «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ринат Дасаев, бывший игрок «Спартака» (Москва) и сборной СССР, шестикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Мне трудно сказать на данный момент. Нет такого, чтобы кто-то явно выделялся. Стабильности никакой нет. Станислав Агкацев и Евгений Латышонок первые сезоны в топ-клубах довольно-таки неплохо отыграли. Но надо ждать. Будем следить за ними, смотреть.

Вячеслав Чанов, бывший игрок «Торпедо» (Москва) и сборной СССР, как тренер воспитал вратарей Игоря Акинфеева, Владимира Габулова, «Вратарь года» в 1981-м:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

— Я считаю лучшим Игоря Акинфеева. Часто говорят, потому что я с ним работал… Нет, дело не в этом. Просто посмотрите, в игре Игоря то, на чем всегда стояла советская и российская школа вратарей: это надежность — раз, вроде бы неброскость — два, умение читать игру — три. Многие говорят: «Он уже не летает», «В него попадают». А зачем ему летать, если он замечательно читает моменты, делает шаг — в других вратарей не попадают. Когда необходимо совершить маленький подвиг, посмотрите, сколько у него было в концовке сезона настоящих спасений. Его уровень остается высочайшим.

Более того, Акинфеев — лидер во вратарском цеху. Такой человек на поле — он просто необходим! Есть лидерские качества, которые помогают команде. И люди рядом с ним смотрят, тянутся, растут, в частности, можно сказать и про Славу Торопа. Там вклад большой, я думаю, не только тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко, но и Игоря. Слава показал, что он действительно развивается, движется вперед.

Есть люди, которые подтягиваются. Могу отметить прогресс Станислава Агкацева. Мне он понравился, очень понравился. У него, когда Матвей Сафонов уехал и он остался номером один, какой-то период у него был волнения, сомнения — это совершенно естественно. Он с этим справился. Очень хорошего мнения я о Евгении Латышонке, но там, видимо, какая-то травма, и пошли ошибочки немного.

Анзор Кавазашвили, бронзовый призер чемпионата мира (1966), играл за «Торпедо», «Вратарь года» в 1965-м и 1967-м:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Кроме Матвея Сафонова, яркого представителя вратарской школы, сложившегося вратаря международного класса я не вижу. Есть талантливый парень, конечно, в «Зените» — Евгений Латышонок. Но он до конца еще себя не проявил. Думаю, он будет следующий лучший вратарь России. Об остальных я бы не хотел сейчас разбрасываться. Если я еще каких-то вратарей назову, то я солгу. Я привык видеть только чудесное, прекрасное, блестящее, уверенное. Поэтому я и говорю: Латышонок из вратарей РПЛ самый яркий. Ему еще сезон, и этот вратарь будет похож на Яшина!

Много раз можем говорить об Игоре Акинфееве: что он выдающийся вратарь, выдающийся человек, выдающийся представитель ЦСКА. Но не хочется это сейчас ворошить. Сегодня проявились более молодые вратари, которых можно признавать смело, и говорить, что наша вратарская школа начинает поднимать голову.

Вячеслав Малафеев, бывший игрок «Зенита» (Санкт-Петербург) и сборной России, трехкратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина:

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

— Лучшим по итогам сезона считаю Станислава Агкацева. Все по делу: надежно отыграл сезон, без лишнего шума, без срывов. «Краснодар» стал чемпионом, а это не бывает без хорошего вратаря. Особенно в такой плотной борьбе. Он не только стабильно защищал ворота, но и выдержал психологически — а это, пожалуй, даже важнее.

Агкацев, по-моему, сделал и самый заметный шаг вперед. Он превратился из потенциального вратаря в первого номера команды, которая выиграла чемпионат. Это говорит само за себя. Видно, что он растет: по игре, по решению моментов, по спокойствию. Это, наверное, самое ценное — когда вратарь умеет не только спасать, но и не создавать себе лишних проблем. А все остальное — приходит с матчами и уверенностью. Добавим попадание в топ-4 мировых вратарей по версии CIES — и получим полноценное подтверждение: прогресс налицо.

Тройка для меня такая:

Агкацев — стабильность, чемпионство, хорошая статистика, в том числе по «сухим» матчам. Латышонок — очень уверенный сезон, особенно на фоне давления на «Зенит». Был момент, когда Евгений действительно тащил. Акинфеев — человек, о котором, кажется, не устают говорить. Он по-прежнему один из тех, кто дает уверенность всей линии обороны. Это опыт, который сложно заменить.

Артем Ребров, технический координатор ФК «Спартак» (Москва), «Вратарь года» в сезоне-2014/15:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— По моему мнению, достоин быть лучшим Александр Максименко. Он провел стабильный сезон без провалов. Часто выручал команду, принося очки. Половину игр закончил без пропущенных голов. Несмотря на то что «Спартак» остался без медалей, он провел отличный год.

Отметил бы Станислава Агкацева. Он быстро смог заменить ушедшего Матвея Сафонова, став одним из лидеров команды. Внес большой вклад в то, что команда впервые в истории стала чемпионом. Даже если по ходу сезона случались ошибки, быстро исправлялся и выручал команду в нужный момент. Иногда ценой травмы, как в Махачкале: после пропущенного в его угол мяча со штрафного игра могла поменяться, но в нужный момент отбил пенальти ценой сломанного мизинца, и команда сохранила важную победу в борьбе за чемпионство. Ну и Игоря Акинфеева включил бы в тройку. Все ждут, когда Игорь Владимирович закончит, а он продолжает выручать команду в нужный момент. В очередной раз все увидели, как в «Лужниках» Акинфеев заработал для команды трофей своими спасениями в серии пенальти. Так же и в чемпионате — помог армейцам весной вырвать бронзу.

Отметил бы несколько новых для Премьер-лиги имен: Богдан Москвичев, Евгений Ставер, Рустам Ятимов и Никита Кокарев. Каждый из них может занести сезон в актив.

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, тренер вратарей «Ростова» до лета 2025 года:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— На мой взгляд, четыре вратаря — Игорь Акинфеев, Станислав Агкацев, Евгений Латышонок и Александр Максименко — отыграли весь сезон ярко, стабильно, допустив малое количество грубых и результативных ошибок. Каждый из них принес своей команде немало очков своей надежной игрой и достоин, чтобы его признали лучшим.

Отдельно хочется сказать про Станислава. Он долго ждал своего шанса, изредка выходя на поле в роли основного вратаря, а после перехода Матвея Сафонова в ПСЖ безболезненно заменил его, отыграв весь чемпионат, будто за плечами большой игровой опыт. Его заслуга в победе в чемпионате очень велика!

Если говорить о тех, кто сделал большой шаг в развитии по сравнению с прошлым годом, то это те же Агкацев, Латышонок, Максименко плюс Евгений Ставер и Рустам Ятимов. Если у Максименко и Латышонка это не первый сезон в Премьер-лиге, то у Ятимова и Ставера было испытание на другом, более высоком уровне.

Михаил Бирюков, тренер вратарей и советник председателя правления «Зенита» (Санкт-Петербург), «Вратарь года» в 1984-м:

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС

— Учитывая чемпионство, лучшим считаю Станислава Агкацева. В тройку бы также включил Евгения Латышонка и Игоря Акинфеева. При этом Латышонок за прошедший сезон достиг самого существенного прогресса.

Дмитрий Крамаренко, тренер вратарей ПФК ЦСКА (Москва):

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

— Для меня лучшим всегда был, есть и будет Игорь Акинфеев. С большим уважением отношусь ко всем вратарям РПЛ, но первый номер — Игорь. Он показывает высокий уровень уже более 20 лет, об этом я упоминал неоднократно. Это говорит и о высоком профессионализме, и о классе футболиста, в частности вратаря. Он, безусловно, на первом месте. В тройку также включил бы Станислава Агкацева и Гиорги Шелию. Агкацев отыграл полноценный сезон, практически все матчи. Команда стала чемпионом, и, конечно, в этом и его большая заслуга. Также прогресс заметен у Антона Митрюшкина, который поменял в воротах «Локомотива» Илью Лантратова, демонстрировал уверенную игру и проявил себя с самой хорошей стороны.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Для меня Игорь Акинфеев — лучший. Думаю, что прибавил Станислав Агкацев.

Дмитрий Игнатьев, тренер вратарей «Динамо» (Махачкала):

— Лучшим считаю Станислава Агкацева. Прежде всего хочу отметить ментальную готовность Стаса играть на высоком уровне, его хладнокровие, которое передается партнерам по команде. Это очень важно: не зря говорят, что вратарь — половина команды. Это как раз тот случай. Стас молод, и у него есть все шансы вырасти во вратаря топ-уровня при должном усердии на тренировках.

В тройку бы включил также Евгения Латышонка из «Зенита» и Игоря Акинфеева из ЦСКА (особенно сильно он провел весну, его вклад в беспроигрышную серию команды очень велик).

Отметил бы прогресс Евгения Ставера из «Рубина» и Тимура Магомедова из махачкалинского «Динамо». Это вратари из Первой лиги, которые отлично проявили себя в свой первый сезон в РПЛ.

Владимир Савченко, тренер вратарей «Акрона» (Тольятти):

Фото: Предоставлено ФК «Акрона»

— Лучшим считаю Станислава Агкацева — он стабильно провел все матчи и смог выручить «Краснодар» в нужный момент. До прошлого сезона он был вторым номером и в итоге провел весь сезон без замен на достаточно хорошем уровне. В топ-3 также включил бы Евгения Латышонка и Андрея Лунёва — это если брать другие команды. А так, лучшие вратари — это все вратари «Акрона»!