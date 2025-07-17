По ком блестит золото

В стартующем 18 июля чемпионате России с каждым из полудюжины грандов, в прошлом сезоне охотившихся за медалями, связана какая-то очень сложная интрига, искрящая разными оттенками. И это обстоятельство намекает на то, что нынешняя гонка за призами вряд ли будет менее занятной, чем две предыдущие, когда судьба золотой награды решалась лишь в заключительном туре: сначала — в пользу «Зенита», затем — «Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» (в синей форме) начинает чемпионат России, горя желанием взять реванш у «Краснодара», отнявшего весной у петербургского клуба принадлежавшее тому с 2019 года золото

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ «Зенит» (в синей форме) начинает чемпионат России, горя желанием взять реванш у «Краснодара», отнявшего весной у петербургского клуба принадлежавшее тому с 2019 года золото

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Открывающемуся 18 июля матчем московского «Динамо» с «Балтикой» чемпионату России повезло с предшественниками. Когда в двух подряд первенствах судьба всех без исключения наград решается на флажке, в заключительном туре, когда на золото вплоть до финишных клеток претендуют почти с равными шансами сначала три, а затем два клуба,— это уже наводит на мысли о довольно устойчивом тренде. И крепкие тренды, конечно, ломаются под напором обстоятельств, но по крайней мере за продлившееся неполных два месяца межсезонье признаков того, что российский футбол собирается утратить одну из наиболее привлекательных своих черт, вроде бы не появилось.

С каждым из шести его безусловных грандов связаны какие-то любопытные воспоминания и какие-то сложные вопросы.

«Локомотив» весной оказался единственным среди них, кому за призы посражаться не довелось — располагался чуть поодаль от топ-тройки. Но потенциал команды, объем заложенного в ней, в ее молодых игроках — Алексее Батракове, Сергее Пиняеве — таланта чересчур бесспорны, чтобы их игнорировать, напрочь исключая возможность прорыва, который и раньше, казалось, зрел, зрел, но никак не мог дозреть.

Тех, кто переживает за столичное «Динамо», наверняка мучают сомнения насчет того, правильно ли это было — назначать его тренером решившего снова совмещать клубную работу с работой со сборной Валерия Карпина, который к тому же в прежней команде — «Ростове» — не огорчался по поводу мест в серединке таблицы, и согревают, добавляя надежд на что-то приятное, несколько мыслей. В 2024 году динамовцы едва не взяли золото и периодически демонстрировали вполне чемпионские солидность и блеск. В 2025-м вышло хуже, но все равно от ощущения, что для возвращения былого уровня и былых показателей не хватает малости — аккуратности в обороне, вылетевшего из строя с разрывом крестообразной связки Константина Тюкавина,— некуда было деться. Теперь есть причины верить в то, что проблемы решатся. В центре защиты появился Максим Осипенко, впереди появился Иван Сергеев, и успел расцвести Ярослав Гладышев. И срок восстановления Тюкавина приближается.

«Спартак» во второй половине предыдущего чемпионата не тянул на клуб, которому обязано светить золото,— нервный, как его тренер Деян Станкович, подверженный перепадам тонуса, скатывающийся в хандру. Но эти картинки резко контрастировали с предновогодними. Клуба острее, эффективнее «Спартака» перед зимним перерывом в чемпионате России не было. За время паузы весь лоск куда-то делся, но вдруг лишь на время и летняя перезагрузка все исправит?

С ЦСКА история в том же ключе, но куда более оптимистичная для симпатизирующих этому клубу. За чемпионский титул в 2025 году из-за потерь, понесенных в 2024-м, армейцам подраться не довелось, но, если брать трехмесячный весенний отрезок, лучше никого в отечественном футболе не было. А что, если у рывка, принесшего бронзу чемпионата и Кубок страны, будет продолжение, несмотря на замену тренера — Марко Николича на Фабио Челестини? Собственно, намек-то на него, и достаточно прозрачный, уже сделан выигрышем в матче за Суперкубок у «Краснодара».

Интриги, вопросы и сомнения — это и про участников «золотой гонки», в которую так и не смогли вклиниться остальные гранды.

Про «Краснодар», например, нельзя забывать, что, какими бы сильными ни были впечатления от его восхождения в прошлом сезоне, от цельности, сбалансированности его игры, ему впервые придется выходить на поле в статусе флагмана, не мечтающего о титуле, а его защищающего. А такой статус иногда превращается в тяжеленный груз для того, кто не обрел иммунитета к флагманству и сопутствующему ему давлению. Хотя несколько уже приобретенных чемпионом неплохих бразильцев и информация о готовящемся приобретении Гаэтана Перрена, заметной фигуры из французского первенства, говорят о том, что краснодарский менеджмент прекрасно понимает: чтобы не сдать позиции, нужна инъекция чего-то свежего даже в прекрасно работавший и развивавшийся прежде всего за счет никуда не исчезнувших богатых внутренних ресурсов организм.

Про «Зенит», которому «Краснодар» весной не позволил растянуть серию побед в чемпионатах до семи и который без немедленного реванша будущего себе, кажется, не представляет, нельзя забывать, что пару последних сезонов в его футболе чувствовались, пусть не слишком явные, приметы некоторой стагнации. Интегрированные в петербургскую заявку Жерсон, хавбек стоимостью €25 млн, и классный фланговый защитник Роман Вега похожи на игроков, способных добавить зенитовцам глубины и красок. Как и встряска, устроенная под празднование столетнего юбилея клуба краснодарским взлетом. Впрочем, тезиса о зыбкости иерархии в российском футболе, по сути, лишившемся констант, они точно не отменяют.

Алексей Доспехов