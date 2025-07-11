Якутская компания завершит реконструкцию орловского аэропорта за 2,2 млрд рублей

Подряд на продолжение реконструкции аэропорта «Южный» в Орле достался якутскому ООО «Альянс-2005». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракт заключили по начальной цене в 2,2 млрд руб. Компания была единственным участником конкурса.

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2027 году.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 30 июня 2028 года. Они предполагают завершение первого этапа реконструкции аэропорта за 389 млн руб., а также выполнение второго этапа, включающего разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы, за 676,6 млн руб. Гарантия составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Альянс-2005» зарегистрировано в 2006 году в Якутске для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 150 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Рашид Аушев. В 2024 году выручка общества составила 3,6 млрд руб., а чистая прибыль — 46 млн руб. С 2009 года ООО участвовало в 249 госзакупках на общую сумму 13,7 млрд руб.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что что завершение реконструкции орловского аэропорта оценивается в 3,6 млрд руб.

В ноябре 2022 года московское НАО «Ирмаст-Холдинг» выиграло контракт на обновление аэропорта за 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально их планировали завершить к декабрю 2023 года, но впоследствии сроки не раз переносили, в последний раз — на июнь 2025-го. Однако в середине мая губернатор Андрей Клычков сообщил, что власти региона расторгли контракт на обновление аэропорта с «Ирмаст-Холдингом». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что причиной решения является неисполнение подрядчиком своих обязательств.

В марте управление МВД по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта. В начале апреля арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ». Рассмотрение отчета временного управляющего запланировано на 2 сентября.

Егор Якимов