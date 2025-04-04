В отношении подрядчика реконструкции аэропорта в Орле ввели наблюдение

Арбитражный суд города Москвы ввел наблюдение в отношении подрядчика реконструкции аэропорта в Орле — НАО «Ирмаст-Холдинг». Согласно картотеке арбитражного суда, мотивировочная часть решения еще не опубликована.

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Банкротства компании потребовало якутское ООО ДРСУ «Сэттэ» Андрея Данилова, Федора Яковлева и Анатолия Алексеева. Иск был принят в феврале 2025 года.

В начале марта орловский СКР завел на «Ирмаст-Холдинг» два уголовных дела о невыплате 11,3 млн руб. зарплаты 44 работникам. Управление МВД по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта.

О проекте реконструкции аэропорта в Орле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова