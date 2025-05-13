С московской компанией расторгли контракт на реконструкцию аэропорта в Орле

Власти Орловской области расторгли контракт на реконструкцию аэропорта «Южный» с московским НАО «Ирмаст-Холдинг». Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков пообещал передать информацию о деятельности экс-подрядчика правоохранителям

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Андрей Клычков пообещал передать информацию о деятельности экс-подрядчика правоохранителям

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Все материалы передадим в правоохранительные органы. На этой неделе проведем рабочее совещание, в том числе с представителями трудовой инспекции по дальнейшей реализации проекта строительства орловского аэропорта. Будем добиваться, чтобы люди получили заработную плату»,—добавил господин Клычков.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что причиной расторжения контракта является неисполнение подрядчиком своих обязательств. Дату новых торгов и стоимость нового контракта чиновники назвать затруднились.

Согласно порталу госзакупок, указанный контракт еще находится на стадии исполнения. Его стоимость выросла с изначальных 1,01 млрд руб. до 1,4 млрд. Работы выполнены на 865,8 млн руб., оплачено 1,3 млрд руб.

«Ирмаст-Холдинг» выиграл контракт на реконструкцию аэропорта в ноябре 2022 года. Изначально работы планировали завершить к декабрю 2023 года, затем срок перенесли на 8 октября 2024-го. В середине февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту орловского облсовета стало известно, что завершение реконструкции ожидается уже в июне 2025 года.

В начале марта орловский СКР завел два уголовных дела о невыплате 11,3 млн руб. зарплаты 44 работникам «Ирмаст-Холдинга». Управление МВД по региону тогда же возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта.

В начале апреля арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ». Временным управляющим утвержден Григорий Потапов. Рассмотрение его отчета запланировано 2 сентября.

Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов включен долг ответчика перед истцом в 17,9 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, в мае 2023 года между сторонами был заключен договор на фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия на территории аэропорта «Якутск». Стоимость работ составила 56 млн руб., однако московская компания заплатила якутскому подрядчику только 16,8 млн руб. В январе 2024 года арбитражный суд Республики Саха постановил взыскать в пользу «Сэттэ» 17,9 млн руб. Оставшуюся задолженность в 17,9 млн руб. компания предъявила в качестве долга в рамках банкротного дела.

О проекте реконструкции аэропорта в Орле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова