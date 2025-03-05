Возбуждено уголовное дело о хищениях при реконструкции аэропорта в Орле

УМВД по Орловской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта «Южный» в облцентре. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ноябре 2022 года контракт на реконструкцию аэропорта заключили с московским НАО «Ирмаст-Холдинг». Подряд достался компании по начальной цене в 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. По версии следствия, с ноября 2022-го по март 2025 года подрядчик перевел полученный в рамках контракта аванс на счета генерального директора и аффилированных организации лиц.

Преступление выявлено на основании материалов проверок регионального УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

На этой неделе стало известно о возбуждении двух головных дел по факту невыплаты зарплаты сотрудникам «Ирмаст-Холдинг» (ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как считают следователи, задолженность перед 44 работниками составляет 11,3 млн руб.

Изначально московская компания должна была завершить реконструкцию аэропорта к декабрю 2023 года, затем срок перенесли на 8 октября 2024-го.

В середине февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту орловского облсовета стало известно, что завершение работ ожидается уже в июне 2025 года. Как рассказал замначальника казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Руслан Орлов, они выполнены на 70%. Он пояснил, что отставание от графика произошло из-за погодных условий и «ряда дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть на этапе проектирования». Из-за этого с подрядчика уже взыскали гарантию в 70 млн руб.

Подробнее о проекте реконструкции аэропорта в Орле читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова