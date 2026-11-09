Двое задержаны после инцидентов возле Белого дома в Вашингтоне
Два человека были арестованы после инцидентов возле Белого дома, сообщает Fox News со ссылкой на заявление Секретной службы США.
Инциденты произошли почти одновременно около 10 утра по местному времени. Один человек выехал на машине на тротуар и сбил дорожный знак у парка Лафайет перед президентской резиденцией, а другой перепрыгнул через ограждение там же.
Водитель вел себя агрессивно и оказал физическое сопротивление, но был быстро задержан. Спецслужбы проверили автомобиль на наличие взрывчатых веществ, примерно на полчаса перекрыли близлежащие улицы и оцепили Белый дом. Связь между двумя этими инцидентами пока не подтверждена.
Отмечается, что инциденты произошли через несколько дней после ареста возле Белого дома вооруженного нелегального иммигранта из Венесуэлы, который угрожал убить президента страны Дональда Трампа.