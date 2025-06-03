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Объявлен конкурс на завершение реконструкции орловского аэропорта за 2,2 млрд

Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» объявило конкурс по выбору подрядчика для продолжения реконструкции аэропорта «Южный» в Орле. Начальная цена контракта составляет 2,2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2027 году.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 30 июня 2028 года. Они предполагают завершение первого этапа реконструкции аэропорта за 389 млн руб., а также выполнение второго этапа, включающего разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы, за 676,6 млн руб. Гарантия составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 19 июня, итоги планируется подвести 24 июня.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что завершение реконструкции орловского аэропорта оценивается в 3,6 млрд руб.

В ноябре 2022 года московское НАО «Ирмаст-Холдинг» выиграло контракт на обновление аэропорта за 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально их планировали завершить к декабрю 2023 года, но впоследствии сроки не раз переносили, в последний раз — на июнь 2025-го. Однако в середине мая губернатор Андрей Клычков сообщил, что власти региона расторгли контракт на обновление аэропорта с «Ирмаст-Холдингом». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что причиной решения является неисполнение подрядчиком своих обязательств.

В марте управление МВД по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта. В начале апреля арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ». Рассмотрение отчета временного управляющего запланировано на 2 сентября.

Алина Морозова

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