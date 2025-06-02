Завершение реконструкции орловского аэропорта отложили до 2028 года

Завершение первого этапа реконструкции аэропорта «Южный» в Орле переносится на 2028 год. Стоимость работ оценивается в 3,67 млрд руб. с учетом затрат в 404 тыс. руб., понесенных в 2022 году. Это следует из постановления облправительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Согласно документу, длина взлетно-посадочной полосы составит 260 м, а ширина — 45 м. Пассажирский перрон для самолетов будет оборудован тремя местами стоянки для самолета и одним для вертолета. Общая площадь служебно-пассажирского здания составит 4 тыс. м.

В середине мая губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что власти региона расторгли контракт на реконструкцию аэропорта «Южный» с московским НАО «Ирмаст-Холдинг». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что причиной решения является неисполнение подрядчиком своих обязательств. Дату новых торгов и стоимость нового контракта чиновники назвать затруднились.

«Ирмаст-Холдинг» выиграл контракт на реконструкцию аэропорта в ноябре 2022 года. Лот достался подрядчику по начальной цене 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально их планировали завершить к декабрю 2023 года, затем срок перенесли на 8 октября 2024-го. В середине февраля стало известно, что завершение реконструкции ожидается уже в июне 2025 года.

В начале марта орловский СКР завел два уголовных дела о невыплате 11,3 млн руб. зарплаты 44 работникам «Ирмаст-Холдинга». Управление МВД по региону тогда же возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта.

В начале апреля арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ». Временным управляющим утвержден Григорий Потапов. Рассмотрение его отчета запланировано 2 сентября.

Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов включен долг ответчика перед истцом в 17,9 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, в мае 2023 года между сторонами был заключен договор на фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия на территории аэропорта «Якутск». Стоимость работ составила 56 млн руб., однако московская компания заплатила якутскому подрядчику только 16,8 млн руб. В январе 2024 года арбитражный суд Республики Саха постановил взыскать в пользу «Сэттэ» 17,9 млн руб. Оставшуюся задолженность в 17,9 млн руб. компания предъявила в рамках банкротного дела.

О проекте реконструкции аэропорта в Орле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов