Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной

Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах. Среди них — «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». В 1984 году Лидия Федосеева-Шукшина была удостоена звания народной артистки РСФСР.