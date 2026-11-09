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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она умерла 7 ноября в возрасте 88 лет. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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«Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством»,— указано в обращении.
Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах. Среди них — «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». В 1984 году Лидия Федосеева-Шукшина была удостоена звания народной артистки РСФСР.
Подробнее о жизни и творчестве Лидии Федосеевой-Шукшиной — в материале «Ъ» «Вечная русскость».

Какой была народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино начала сниматься в 1955-м. Зритель заметил актрису после роли студентки Тани в мелодраме 1959 года Василия Ордынского «Сверстницы» (кадр на фото)
1/181/18

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино начала сниматься в 1955-м. Зритель заметил актрису после роли студентки Тани в мелодраме 1959 года Василия Ордынского «Сверстницы» (кадр на фото)

РИА Новости

В 1964 году актриса окончила ВГИК, в том же году познакомилась со своим будущим мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Союз перерос в творческий тандем. Роли в картинах супруга «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная» (кадр на фото) принесли актрисе наибольшую известность
2/182/18

В 1964 году актриса окончила ВГИК, в том же году познакомилась со своим будущим мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Союз перерос в творческий тандем. Роли в картинах супруга «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная» (кадр на фото) принесли актрисе наибольшую известность

РИА Новости

У пары родились две дочери, Мария (1967) и Ольга (1968). После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина
3/183/18

У пары родились две дочери, Мария (1967) и Ольга (1968). После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина

А. Ковтун / РИА Новости

Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. Среди заметных работ — «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Виват, гардемарины!». В 1984 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР
4/184/18

Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. Среди заметных работ — «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Виват, гардемарины!». В 1984 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С американским актером Ричардом Гиром (слева) и режиссером Отаром Иоселиани на открытии XIX Московского международного кинофестиваля, 1995 год
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С американским актером Ричардом Гиром (слева) и режиссером Отаром Иоселиани на открытии XIX Московского международного кинофестиваля, 1995 год

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На отдыхе, 1990-е
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На отдыхе, 1990-е

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1999 по 2014 год актриса была президентом всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!». В 2014-м стала его почетным президентом
7/187/18

С 1999 по 2014 год актриса была президентом всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!». В 2014-м стала его почетным президентом

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С дочерью, актрисой и телеведущей Марией Шукшиной, 1990-е
8/188/18

С дочерью, актрисой и телеведущей Марией Шукшиной, 1990-е

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Летом 1995-го актриса вместе с Егором Гайдаром и Сергеем Ковалевым вошла в первую тройку кандидатов федерального списка избирательного блока «Демократический выбор России — объединенные демократы». На выборах в Госдуму II созыва блок не преодолел пятипроцентный барьер
9/189/18

Летом 1995-го актриса вместе с Егором Гайдаром и Сергеем Ковалевым вошла в первую тройку кандидатов федерального списка избирательного блока «Демократический выбор России — объединенные демократы». На выборах в Госдуму II созыва блок не преодолел пятипроцентный барьер

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С актером Станиславом Садальским, 1990-е
10/1810/18

С актером Станиславом Садальским, 1990-е

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Лидия Николаевна выходила замуж пять раз. В 1975–1984 годах была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем, в 1984–1988 годах — за художником Мареком Межеeвским, в 2018–2021 годах — за музыкантом Бари Алибасовым (на фото)
11/1811/18

Лидия Николаевна выходила замуж пять раз. В 1975–1984 годах была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем, в 1984–1988 годах — за художником Мареком Межеeвским, в 2018–2021 годах — за музыкантом Бари Алибасовым (на фото)

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С внуком Василием Шукшиным на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2000 год
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С внуком Василием Шукшиным на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2000 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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На церемонии вручения кинематографической премии «Ника», 2001 год
13/1813/18

На церемонии вручения кинематографической премии «Ника», 2001 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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На презентации книги журналистки Ксении Собчак «Стильные штучки Ксении Собчак» в ЦУМе, 2006 год
14/1814/18

На презентации книги журналистки Ксении Собчак «Стильные штучки Ксении Собчак» в ЦУМе, 2006 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на приеме в честь открытия XXVII Московского международного кинофестиваля, 2005 год
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С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на приеме в честь открытия XXVII Московского международного кинофестиваля, 2005 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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Будучи членом Союза кинематографистов РФ Лидия Николаевна часто посещала кинофестивали и церемонии вручения кинонаград На фото: с сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на церемонии вручения премии «Ника», 2006 год
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Будучи членом Союза кинематографистов РФ Лидия Николаевна часто посещала кинофестивали и церемонии вручения кинонаград
На фото: с сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на церемонии вручения премии «Ника», 2006 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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На открытии международного фестиваля мусульманского кино в Казани, 2011 год
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На открытии международного фестиваля мусульманского кино в Казани, 2011 год

Михаил Соколов / Коммерсантъ

В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина испытывала проблемы со здоровьем. Летом 2023-го она попала в больницу с подозрением на инсульт На фото: с продюсером Бари Алибасовым на вручении премии «Ника», 2018 год
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В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина испытывала проблемы со здоровьем. Летом 2023-го она попала в больницу с подозрением на инсульт
На фото: с продюсером Бари Алибасовым на вручении премии «Ника», 2018 год

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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