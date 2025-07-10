Челябинские подарки

Как стало известно “Ъ”, в рамках рассмотрения антикоррупционного иска Генпрокуратуры о конфискации группы компаний «Южуралзолото» у зампреда законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова были обнародованы новые факты неформальных отношений ответчика с представителями региональной власти. Согласно им, господин Струков через своих людей оплачивал дни рождения губернатора Алексея Текслера, обеспечивал помещениями фонд его супруги, а также снабжал их к праздникам продовольственными наборами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен и зампред заксобрания Челябинской области Константин Струков (слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Олег Кормильцев Бизнесмен и зампред заксобрания Челябинской области Константин Струков (слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Олег Кормильцев

По ходатайству сторон иск в Советском райсуде Челябинска слушается в закрытом режиме. Однако, как стало известно “Ъ”, в ходе разбирательства показания дали номинальные держатели активов Константина Струкова, которые ранее были опрошены в рамках прокурорской проверки. Гендиректор ряда коммерческих фирм Сергей Евтеев, который должен был стать преемником господина Струкова в кресле депутата заксобрания, подтвердил, что лишь на бумаге владел долями в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», ООО «Трансальянс», ООО «Южноуральская технологистическая компания» и ООО «Уралтранскомплект», бенефициаром которых выступал Константин Струков. Последнего, по словам господина Евтеева, связывали неформальные отношения со многими чиновниками, в том числе губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и его женой Ириной Текслер.

Господин Евтеев сообщил, что по просьбе Константина Струкова и от лица принадлежащих ему предприятий супругам могли передаваться, например, подарки к праздникам.

При этом он лично готовил для них продовольственные наборы с яблоками, овощами и соком собственного производства. Однако, помимо этих безобидных подношений, супругу губернатора и его заместителя Анатолия Векшина одаривали абонементами в фитнес-клуб (им руководит господин Евтеев), которым Ирина Текслер, впрочем, воспользовалась лишь раз. Также ей отправляли коробки с вином и шампанским.

Однако этим неформальное общение не ограничивалось: по просьбе Ирины Текслер, поведал господин Евтеев, периодически организовывались ужины в принадлежащем Константину Струкову ресторане БЦ «Челябинск-Сити», где ей предоставлялась 25-процентная скидка. Кроме того, за счет средств УК ЮГК были оплачены счета, связанные с празднованием в январе 2024 и 2025 годов дня рождения ее мужа — Алексея Текслера. Речь идет об организации двух фуршетов в парке «Зарядье» в Москве на суммы от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Также господин Евтеев в суде уточнил, что супруга губернатора, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», арендовала помещения в «Челябинск-Сити» площадью 100 кв. метров по льготной, всего в 5 тыс. руб., цене. Там же дважды проводились мероприятия Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, в которых принимал участие губернатор.

Показания о личных отношениях миллиардера с рядом должностных лиц органов власти Челябинской области в суде дали и подчиненные господина Струкова, в частности, вице-президент УК ЮГК Лариса Ивлева, работавшая в организациях холдинга «Южуралзолото» с 1993 года. Она рассказала, что президент ЮГК поручал своим работникам покупать подарки для многих руководителей.

Как правило, поручения выполняла главный юрист ООО «УК ЮГК» Наталья Убей-Волк, которая фактически работает секретарем в приемной господина Струкова.

Она, со слов госпожи Ивлевой, рассказывала, как периодически передавала подарочные сертификаты должностным лицам, среди которых была, например, бывший замгубернатора Челябинской области, а сейчас врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и другие.

В пресс-службе правительства Челябинской области комментировать возможные неформальные связи губернатора Текслера и других лиц с Константином Струковым отказались.

Напомним, что Генпрокуратура требует изъять у зампреда законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, его родственников и подконтрольных лиц в доход государства акции и доли десяти компаний, в том числе одного из крупнейших золотодобывающих предприятий — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»), стоимость которых превышает 200 млрд руб. Заявитель утверждает, что в нарушение закона президент ЮГК Струков совмещал политическую и коммерческую деятельность. Используя свой статус депутата, он не только захватил золотодобывающие и угольные предприятия, но и власть в самом собрании, которой распоряжался в корыстных целях. При этом прибыль от их деятельности он выводил за границу. Решение по иску может быть вынесено уже 11 июля.

Мария Локотецкая