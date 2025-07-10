Как чиновников Челябинской области обвиняли в коррупции

Губернатор Петр Сумин (возглавлял регион в 1997–2010 годах) не обвинялся в коррупции лично, но его подчиненные регулярно попадали в подобные скандалы. В 2006 году руководителя администрации губернатора Константина Бочкарева обвинили в превышении должностных полномочий из-за приобретения 13 картин на сумму 180 млн руб., до суда чиновник не дожил. В 2007-м на десять лет осужден первый заместитель губернатора Виктор Тимашов за вымогательство взяток с бизнесменов, которые пытались получить госзаказы на проведение геологоразведочных работ. В 2009 году в халатности обвинили экс-министра по радиационной и экологической безопасности региона Геннадия Подтесова, который оплатил для местного МЧС гидроподъемник, так и не добравшийся до Челябинска, дело закрыли по истечении срока давности.

В 2017 году экс-губернатора Михаила Юревича (2010–2014) обвинили в получении взяток на общую сумму 26 млн руб. от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (в 2014-м осужден на семь лет за взятки), подстрекательстве к распространению клеветы, а также в получении взяток от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,4 млрд руб. «за покровительство». Господин Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Проживает в Великобритании. Его активы, в том числе группа компаний «Макфа», были конфискованы по иску Генпрокуратуры.

18 марта 2019 года ФАС назвала губернатора Бориса Дубровского (2014–2019) и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области участниками антиконкурентных соглашений, в результате реализации которых более 90% контрактов на строительство дорог в регионе были заключены с компанией «Южуралмост». На следующий день господин Дубровский ушел в отставку «по собственному желанию». В октябре того же года в его отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с оценкой ущерба в 20 млрд руб. В феврале 2025 года нескольких челябинских чиновников и предпринимателей обвинили в растрате почти 3 млрд руб., выделенных на ремонт и содержание дорог в рамках 60 госконтрактов. В числе арестованных — министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев и сын экс-губернатора Александр Дубровский. Сам Борис Дубровский, по данным СМИ, проживает в Швейцарии.