Экономические связи России и Азербайджана

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2024 году составил около $4,8 млрд (рост на 10,1%). По этому показателю Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции (сведения Государственного таможенного комитета Азербайджана).

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Объем экспорта Азербайджана в Россию был равен $1,178 млрд. На поставки в Россию пришлось 4,4% от экспорта Азербайджана в целом. Россия также является крупнейшим покупателем ненефтяной продукции Азербайджана с долей 34,6%. Импорт российской продукции в Азербайджан составил $3,621 млрд.

Россия экспортирует в Азербайджан продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье (пшеницу и прочие злаки), машины, черные и цветные металлы, оборудование, транспортные средства, древесину, целлюлозно-бумажные изделия. В азербайджанском импорте в Россию преобладают минеральное сырье (в основном газ), текстиль, хлопок, сельскохозяйственные продукты.

В Азербайджане зарегистрировано более 1,8 тыс. компаний с российским участием. Среди крупных российских производителей, компаний и банков, работающих в республике, — «Газпром», ЛУКОЙЛ, Банк ВТБ, «АвтоВАЗ». В Азербайджане реализуются проекты по производству и сборке грузовиков «Камаз» и «Урал». В 2021 году запущен завод по сборке автомобилей «Газель».

Азербайджан с 1997 года экспортирует транзитом через РФ нефть в европейском направлении по нефтепроводу Баку — Новороссийск. Оператором российской части нефтепровода является компания «Транснефть». В 2020 году в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти впервые вошла «дочка» азербайджанской Socar, купившая 2,2 млн т на $1 млрд.

В список 200 богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes 2025 года входят уроженцы Азербайджана — президент ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (1 место, состояние — $28,7 млрд), председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов (41-е, $3,4 млрд), председатель совета директоров ООО «Площадь Европы» Захар Илиев (39-е, $3,4 млрд), инвестор Фархад Ахмедов (84-е, $1,6 млрд). В рейтинге рантье за 2024 год по версии Forbes Crocus Group Араза Агаларова заняла седьмое место с доходом от аренды в $255 млн.

В 2024 году Азербайджан посетили до 730 тыс. россиян, что составляет 28% от общего числа в 2,6 млн туристов. За первый квартал 2025 года — 178 тыс. россиян. С 2008 года в Баку работает филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. В российских вузах образование получают более 7 тыс. азербайджанских граждан.