Обещания Дональда Трампа ввести новые санкции против российского государства из-за продолжающегося военного конфликта на Украине вызвали в мировой прессе мгновенную реакцию. Кроме того, СМИ сообщили об утечке записи прошлогоднего разговора Дональда Трампа, в котором он сообщил, что ранее предупреждал Владимира Путина о возможности нанесения бомбового удара по российской столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп заявлял, что пригрозит бомбить Москву, если Путин будет атаковать Украину

Согласно аудиозаписи, предоставленной CNN, в прошлом году на закрытой встрече доноров (предвыборной кампании.— “Ъ”) Дональд Трамп рассказал, что пытался удержать президента России Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая «разбомбить Москву к чертям». «Я сказал Путину: "Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора",— сказал Трамп на аудиозаписи во время одного из мероприятий по сбору средств в 2024 году.— А потом (Путин.— “Ъ”) такой: "Я вам не верю". Но на 10% он мне поверил».

Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину о возможном вторжении на Тайвань, сказав ему, что США в ответ будут бомбить Пекин. «Он считал меня сумасшедшим»,— сказал Трамп о Си, а затем добавил, что «у нас никогда не было проблем».

Путинская стратегия пустых обещаний мира зашла в тупик — Трамп теряет терпение

В течение нескольких месяцев Россия обхаживала президента Трампа, используя лесть, обещания экономического сотрудничества и заявления о своем стремлении к миру, пытаясь подорвать поддержку Запада в отношении Украины, одновременно усиливая наступление на своего меньшего соседа. Похоже, этот подход начал давать сбои. Трамп раскритиковал продолжающиеся российские авиаудары и заявил, что планирует возобновить поставки оружия Киеву. Он рассматривает возможность отправки на Украину дополнительных ЗРК Patriot.

Президент России Владимир Путин стоит перед сложным выбором: следует ли ему использовать свое преимущество на поле боя, рискуя получить более масштабный ответ США, или отступить от своих максималистских позиций?

Трамп говорит, что Путин «просто хочет убивать людей», значит, их дружба закончилась?

Как и любые непростые отношения, нашумевшая «крепкая мужская дружба» президента Трампа с президентом Путиным имела свои взлеты и падения. Но, начиная обменом комплиментами и взаимным ублажением самолюбия, заканчивая часами телефонных разговоров друг с другом, Путин и Трамп были ближе, чем любые другие американские и российские лидеры за всю историю.

Однако, поскольку нет никаких признаков того, что Путин намерен пересмотреть свою цель — бомбить Украину, добиваясь ее подчинения, Трамп, возможно, начинает понимать, что российский лидер — не его «лучший друг», по крайней мере в геополитике. Потребовалось время, но, возможно, Трамп наконец-то уловил посыл. Правда, пока неизвестно, как этот момент некой ясности повлияет на американскую политику в отношении Украины. Ответ вполне может оказаться таким — не так уж и сильно. Хотя Трамп ранее предупреждал о возможности введения вторичных санкций в отношении таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российскую нефть и газ, нет никаких признаков того, что он намерен выполнить эту угрозу. «Я рассматриваю это»,— повторил он во вторник.

«Много чуши...»: Трамп критикует Путина и угрожает России новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента России Владимира Путина за распространение «чуши» о войне на Украине и затягивание процесса прекращения огня, дав понять, что он может ужесточить санкции против России, чтобы попытаться положить конец конфликту. Трамп заявил о готовности поддержать законопроект, который введет санкции или пошлины в отношении России и стран, помогавших ей в войне, на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу поставок оружия и технологий из Ирана и Китая.

Резкая смена курса произошла на фоне сильного личного разочарования Трампа в Путине, которое возникло спустя несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что поставит Украине больше оборонительного оружия, отменив заморозку вооружений, введенную Пентагоном всего шестью днями ранее.

Трамп, оружие Киеву: они должны быть в состоянии защитить себя. Путин? Он несет чушь, он убивает слишком много людей

После сделанного на днях шокирующего заявления о приостановке американских военных поставок Дональд Трамп пообещал, что оружие вернется на Украину, поскольку «она должна защищать себя». Владимир Путин «много врет, слишком много людей убивает» — таково безапелляционное обвинение в адрес российского лидера, сопровождающееся новой угрозой дальнейших санкций против Москвы. В своем последнем телефонном разговоре с Зеленским Трамп уже частично успокоил своего собеседника по поводу военной помощи, объяснив, что решение о приостановке поставок было принято не им. Подтверждение того, что США не бросят Киев на произвол судьбы, прозвучало из уст самого магната, когда он ответил журналистам во время визита Биньямина Нетаньяху. «Мы пошлем больше оружия. Мы обязаны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Сейчас по ним идет очень сильный удар»,— сказал жилец Белого дома. Обращаясь прежде всего к Путину: «Я совершенно недоволен. Честно говоря, я разочарован тем, что он не остановился».

Затем тон повысился еще больше и недипломатично прозвучало слово «чушь» в отношении речей Путина во всех телефонных разговорах двух лидеров. Другими словами, Кремль не намерен всерьез вести мирные переговоры, о чем свидетельствуют непрекращающиеся бомбардировки по всей Украине и интенсивность наземного наступления.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик