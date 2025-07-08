Трамп признал сложность украинского конфликта и обещает РФ «маленький сюрприз»

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета признал, что переоценил свои возможности быстро разрешить ситуацию на Украине, заявил о недовольстве президентом России и рассказал, когда введет торговые пошлины. Главные заявления господина Трампа — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Об украинском конфликте

Задача урегулирования конфликта на Украине оказалась сложнее, чем я ожидал.

Я не доволен действиями Путина в вопросе конфликта на Украине. Мы слышим от него много чуши. Он все время очень вежлив, но толку от этого в итоге никакого.

Я всерьез рассматриваю возможность введения нового «жесткого» пакета санкций против России.

Я очень пристально изучаю законопроект о санкциях против РФ сенатора Линдси Грэма, но перспектива его принятия будет полностью зависеть от меня.

Не скажу о будущих действиях в отношении России, хочу устроить «маленький сюрприз».

Я одобрил отправку Украине некоторых оборонительных вооружений.

О пошлинах