Трамп признал сложность украинского конфликта и обещает РФ «маленький сюрприз»
Трамп грозит России «жесткими» санкциями, а странам БРИКС — пошлинами
Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета признал, что переоценил свои возможности быстро разрешить ситуацию на Украине, заявил о недовольстве президентом России и рассказал, когда введет торговые пошлины. Главные заявления господина Трампа — в подборке “Ъ”.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
Об украинском конфликте
- Задача урегулирования конфликта на Украине оказалась сложнее, чем я ожидал.
- Я не доволен действиями Путина в вопросе конфликта на Украине. Мы слышим от него много чуши. Он все время очень вежлив, но толку от этого в итоге никакого.
- Я всерьез рассматриваю возможность введения нового «жесткого» пакета санкций против России.
- Я очень пристально изучаю законопроект о санкциях против РФ сенатора Линдси Грэма, но перспектива его принятия будет полностью зависеть от меня.
- Не скажу о будущих действиях в отношении России, хочу устроить «маленький сюрприз».
- Я одобрил отправку Украине некоторых оборонительных вооружений.
О пошлинах
- Я больше не планирую откладывать вступление в силу торговых пошлин. США начнут получать с 1 августа большие деньги.
- Я введу импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС.