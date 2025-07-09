Война будет долгой

Вербальные шараханья нынешнего американского президента — это фирменный стиль Дональда Трампа. Их нужно отслеживать, но не переоценивать: ни в более благоприятную, ни в менее благоприятную для нас сторону. Надо также понимать, что Трамп — не «царь» Америки и что «революция Трампа», о которой говорили в начале года, похоже, сменилась эволюцией самого Трампа в сторону сближения с американским истеблишментом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тренин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Тренин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С этой позиции есть смысл посмотреть на промежуточные итоги нашей «специальной дипломатической операции» — шести телефонных разговоров президентов, переговоров министров иностранных дел и внешнеполитических помощников глав государств, а также общения на других высоких уровнях.

Позитивная часть включает прежде всего восстановление диалога между Россией и США, прерванного администрацией Джо Байдена.

Важно также, что этот диалог не сводится к обсуждению войны на Украине. Обозначены потенциальные возможности взаимодействия в ряде сфер — от геополитики до транспорта и спорта. Пока что это не очень актуально, но может пригодиться в будущем. Ведь возобновленный диалог, скорее всего, при Трампе не прервется, хотя его интенсивность и тональность изменятся.

Диалог с США привел к возобновлению переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Сами переговоры политического смысла сейчас не имеют, а обмены военнопленными проходили и без них. Важно, однако, что факт прямого контакта с Киевом подкрепил ключевой тезис нашей дипломатии о готовности России к политическому решению конфликта. Эти приобретения носят, конечно, технический и тактический характер.

С самого начала было очевидно, что договориться с Трампом по Украине на условиях, которые удовлетворяли бы требованиям безопасности России, не удастся.

А договариваться с Трампом за счет безопасности России, конечно, никто не стал бы. Равным образом наивно было бы предполагать, что Трамп полностью «сдаст» Украину, объединится с Кремлем против Евросоюза и пойдет на «новую Ялту» в форме обновленной Большой тройки, уже в составе США, России и Китая.

Итак, страница перевернута. Что дальше? Трамп, вероятно, подпишет закон о новых санкциях, но при этом оставит себе возможность применять его по собственному усмотрению. Новые меры добавят нестабильности в мировую торговлю, но не окажут влияния на политику России. Трамп передаст Украине остатки вооружений из «пакетов Байдена» и, возможно, будет вынужден добавлять что-то уже «от себя», но в дальнейшем основная часть военной помощи Киеву будет идти из Европы или через Европу (Берлин и другие будут закупать американские системы и передавать их украинцам). США будут продолжать передавать Украине разведывательные данные, критически важные для нанесения ударов, особенно вглубь территории России.

Война не закончится в 2025 году. Она не закончится и после окончания военных действий на Украине. Нам нужно осознать, что нынешний конфликт — это не про Украину как таковую.

Это опосредованная (пока что) война Запада против России. А само это противоборство — часть уже идущей мировой войны, в которой Запад борется за сохранение мировой гегемонии. Война эта будет долгой, и США — с Трампом или без него — останутся нашим противником. На карте для нас в этой борьбе — не статус Украины, а существование России.

Дмитрий Тренин — директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики».