Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт найден мертвым

Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт, снятый сегодня с поста министра транспорта РФ, найден мертвым. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в подмосковном Одинцово 7 июля. Об этом «Ъ» сообщил собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роману Старовойту было 53 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Роману Старовойту было 53 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сотрудники следствия нашли рядом с телом Романа Старовойта наградной пистолет Макарова. По данным «Ъ», этим оружием его наградили в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства гибели бывшего министра транспорта. Уточняется, что его тело было обнаружено в личном автомобиле. «Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте. Основная версия — самоубийство»,— заключили в ведомстве.

По данным «Ъ», против господина Старовойта дал показания его преемник на посту губернатора Алексей Смирнов. Последний в апреле был задержан по делу о хищении как минимум 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений. Вместе с ним по делу проходит бывший первый зампред облправительства Алексей Дедов. Они оба в СИЗО, в последний раз их меры пресечения были продлены до середины сентября.

UPD: источники «Ъ» сообщают, что сегодня вечером господина Старовойта могли задержать и доставить на допрос в одно из управлений СКР. Следователи могли предъявить ему обвинение в мошенничестве.

Алина Морозова, Егор Якимов