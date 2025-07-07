В Подмосковье найден мертвым бывший министр Роман Старовойт

В коттеджном поселке Мякинино найден мертвым Роман Старовойт, который сегодня был отправлен в отставку с поста министра транспорта России. Ему было 53 года. Рядом с господином Старовойтом, по данным «Ъ», был обнаружен наградной пистолет Макарова. Им он был отмечен в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», против господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. В числе тех, кто дал показания оказался бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Роман Старовойт занимал должность губернатора Курской области с октября 2018-го по май 2024 года.

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