Что известно о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области

После отставки Романа Старовойта с поста губернатора Курской области в мае 2024 года в регионе началось активное расследование уголовных дел о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Осенью полиция провела серию обысков у подрядчиков и задержала руководителей областной Корпорации развития Владимира Лукина и Игоря Грабина. На тот момент топ-менеджерам корпорации, через которую велось финансирование строительства, вменялись злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, они необоснованно повторно проавансировали невыполненные работы на сумму в 173 млн руб. Фину фигуранты не признавали и были заключены под стражу.

После курские полицейские по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержали директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, учредителя ООО «Сиэми» Виталия Синьговского и владельца ООО «Кремень» Игоря Ругаева. По версии следствия, предприниматели при выполнении работ по строительству фортификаций могли похитить в общей сложности порядка 120 млн руб. В начале этого года расследование уголовных дел было передано в центральный аппарат МВД, а обвиняемые этапированы в столичные СИЗО. Господам Лукину и Грабину обвинение переквалифицировали на присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Параллельно уголовным делам Генеральная прокуратура РФ инициировала разбирательство об обращении в доход государства активов бизнесменов и должностных лиц, участвовавших в строительстве. Проверка надзора показала, что линии обороны так и не были построены, а из выделенных из федерального бюджета 19 млрд руб., могли быть похищены 4 млрд руб.

Весной этого года по делу были арестованы члены команды Романа Старовойта Алексей Смирнов, руководивший регионом девять месяцев после отставки предшественника, и его бывший заместитель Алексей Дедов. Их заключили под стражу по обвинению в хищении порядка 1 млрд руб. при строительстве. Вину они не признали.