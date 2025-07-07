Экс-губернатор Курской области уволен с поста министра транспорта РФ

Президент Владимир Путин сегодня подписал указ об освобождении экс-губернатора Курской области Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Документ вступает в силу с 7 июля, он опубликован на правовом портале страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины отставки Романа Старовойта пока не раскрываются

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Причины отставки Романа Старовойта пока не раскрываются

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О возможной отставке Романа Старовойта ранее не сообщалось. На прошлой неделе он участвовал в совещании президента с правительством России. Среди прочего рассказывал о законопроекте об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

Политолог Владимир Слатинов назвал решение главы государства естественным. По его словам, господин Старовойт как человек, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений, «несет как минимум политическую ответственность» за выявленные хищения.

Госдума РФ утвердила Романа Старовойта министром транспорта 14 мая 2024 года. До этого он с октября 2018 года руководил Курской областью. С 2012-го по 2018 годы возглавлял Росавтодор.

В середине апреля были задержаны бывший губернатор Курской области, преемник господина Старовойта, Алексей Смирнов и бывший первый зампред правительства региона Алексей Дедов. Им обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основе фабулы дела лежит хищение не менее 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

После задержания обоих экс-чиновников отправили в СИЗО. В начале июня суд продлил их содержание под стражей до сентября.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова