Чем известен Роман Старовойт

Роман Старовойт родился в Курске в 1972 году. В 1995-м окончил Балтийский технический госуниверситет «Военмех», а в 2008-м — Северо-Западную академию госслужбы. С 1995-го работал исполнительным директором ОАО «Региональное инвестиционное агентство», а также до 2001 года возглавлял компанию НПФ «Промышленный». В 2002–2005 годах был гендиректором «Стройинвест». С 2005 по 2010 год занимал пост начальника отдела по работе с инвесторами, а позже первого зампреда комитета по инвестициями правительства Санкт-Петербурга.

В 2010–2012 годах был замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. Затем возглавил Росавтодор, а в 2018 году был назначен заместителем министра транспорта РФ. Курскую область господин Старовойт возглавил в октябре 2018 года в статусе врио губернатора, затем в 2019-м был избран губернатором. На этом посту он проработал пять лет. В мае 2024 года его назначили на пост министра транспорта РФ. С 7 июля 2025-го указом президента Владимира Путина освобожден от этой должности.