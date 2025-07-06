О чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро принята итоговая декларация. Государства-участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений. Главные пункты декларации — в подборке «Ъ».

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О международных конфликтах и институтах

Лидеры БРИКС осудили теракты на мостах и железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской и Воронежской областях.

Лидеры БРИКС выразили надежду на урегулирование украинского конфликта.

Лидеры БРИКС осудили удары Израиля и США по Ирану и его ядерным объектам.

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта.

Лидеры стран БРИКС призвали продолжать переговоры по прекращению огня в Газе.

Лидеры БРИКС считают, что Газа и Западный берег Иордана должны стать единым государством.

Лидеры БРИКС призвали к мирному урегулированию конфликта в Судане.

Лидеры БРИКС выступили за территориальную целостность Сирии и приветствовали снятие санкций.

Лидеры БРИКС призвали срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Лидеры БРИКС призвали отменить односторонние санкции и реформировать ВТО.

О работе БРИКС

Лидеры БРИКС признали, что расширение объединения и его повестки требуют корректировки методов работы альянса.

Лидеры БРИКС поддерживают растущую роль Нового банка развития и поощряют расширение числа членов.

Лидеры БРИКС призвали продолжить обсуждение инициативы по трансграничным платежам.

Лидеры БРИКС принципиально согласились создать Космический совет объединения.

Лидеры БРИКС заявили о важности развития зерновой биржи объединения.

Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии.

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