О чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию на саммите в Бразилии
На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро принята итоговая декларация. Государства-участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений. Главные пункты декларации — в подборке «Ъ».
Фото: Ricardo Moraes / Reuters
О международных конфликтах и институтах
- Лидеры БРИКС осудили теракты на мостах и железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской и Воронежской областях.
- Лидеры БРИКС выразили надежду на урегулирование украинского конфликта.
- Лидеры БРИКС осудили удары Израиля и США по Ирану и его ядерным объектам.
- Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта.
- Лидеры стран БРИКС призвали продолжать переговоры по прекращению огня в Газе.
- Лидеры БРИКС считают, что Газа и Западный берег Иордана должны стать единым государством.
- Лидеры БРИКС призвали к мирному урегулированию конфликта в Судане.
- Лидеры БРИКС выступили за территориальную целостность Сирии и приветствовали снятие санкций.
- Лидеры БРИКС призвали срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк.
- Лидеры БРИКС призвали отменить односторонние санкции и реформировать ВТО.
О работе БРИКС
- Лидеры БРИКС признали, что расширение объединения и его повестки требуют корректировки методов работы альянса.
- Лидеры БРИКС поддерживают растущую роль Нового банка развития и поощряют расширение числа членов.
- Лидеры БРИКС призвали продолжить обсуждение инициативы по трансграничным платежам.
- Лидеры БРИКС принципиально согласились создать Космический совет объединения.
- Лидеры БРИКС заявили о важности развития зерновой биржи объединения.
- Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии.
А также
- Лидеры БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ.
- Лидеры БРИКС признают необходимость использования космических технологий в мирных целях.
- Лидеры БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды.
- Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с любыми видами терроризма.
- Лидеры БРИКС отвергают односторонние меры, принимаемые под предлогом экологических проблем.