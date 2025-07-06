Страны БРИКС осудили теракты в приграничных регионах России в декларации

Страны БРИКС осуждают теракты на мостах и железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской и Воронежской областях. Эта формулировка вошла в текст декларации, подписанной странами-участницами на XVII саммите в Рио-де-Жанейро.

Речь идет о подрывах 31 мая, а также 1 и 5 июня 2025 года.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против гражданского населения», — сказано в документе.

В декларации саммита также выражается надежда на мирное урегулирование конфликта на Украине.

31 мая на перегоне Выгоничи—Пильшино в Брянской области над путями был подорван автомобильный мост. Он обрушился на движущийся пассажирский поезд. Семь человек погибли, более 100 пострадали. СКР квалифицировал подрыв как теракт. При подрыве железнодорожного моста в Курской области 1 июня были ранены три человека.