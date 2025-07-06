Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии

Следующий саммит БРИКС пройдет под председательством Индии, следует из декларации, принятой странами-участницами на XVII саммите организации в Рио-де-Жанейро.

«Мы выражаем готовность оказать всестороннюю поддержку Индии в ходе ее председательства в БРИКС в 2026 году и в проведении XVIII саммита БРИКС в Индии»,— сказано в документе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выступил с приглашением лидеров БРИКС приехать к нему в страну в следующем году. Официально председательство перейдет к Нью-Дели 1 января 2026 года.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро продлится два дня. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин подключился по видеосвязи. На саммите представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, 8 приглашенных стран, а также 9 международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.