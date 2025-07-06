Лидеры БРИКС высказались об украинском конфликте в декларации саммита

Лидеры БРИКС приняли декларацию XVII саммита в Рио-де-Жанейро. В документе выражена надежда на то, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

«Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта на Украине, обозначенных на соответствующих форумах, в том числе в Совбезе ООН и на Генассамблее ООН, — сказано в декларации. — Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, включая создание Африканской мирной инициативы и "Группы друзей мира"».

В декларации также проговаривается осуждение военных ударов по Ирану. Страны БРИКС назвали это «нарушением международного права». Отдельное внимание в документе уделено недопустимости нападений на ядерные объекты Исламской Республики, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

В декларации, подписанной странами-участницами организации, выражена обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта.

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро продлится два дня. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин подключился по видеосвязи. На саммите представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, 8 приглашенных стран, а также 9 международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.