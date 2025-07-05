Главу района в Дагестане задержали по делу о хищении

Задержан глава Карабудахкентского района Дагестана. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст.159 (мошенничество) УК РФ, сообщил региональный СКР. «РИА Новости» называет имя фигуранта — Махмуд Амиралиев.

По версии следствия, фигурант предложил директору коммерческой организации заключить контракт на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки за 20% от его стоимости. В результате были похищены денежные средства более чем на 56 млн руб., утверждает СКР.

Задержанному предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. «РИА Новости» сообщает, что Махмуд Амиралиев — родственник бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, которого уволили на этой неделе

25 июня cиловики обыскали дом господина Магомедова и задержали его. На следующий день суд взыскал в доход государства нефтебазу, принадлежащую его семье. Он руководил аппаратом правительства Дагестана с ноября 2021 года.

О том, чем известен экс-госсекретарь, читайте в справке «Ъ».