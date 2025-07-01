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Госсекретаря Дагестана Магомедова отправили в отставку

Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, ранее находившийся под следствием, освобожден от должности. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы администрации региона. Нового госсекретаря пока не назначили.

Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Магомедов

Фото: Telegram канал Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Магомедов

Фото: Telegram канал Магомед-Султан Магомедов

25 июня cиловики обыскали дом господина Магомедова и задержали его. На следующий день суд взыскал в доход государства нефтебазу, принадлежащую его семье.

Чем известен госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

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Магомед-Султан Магомедов руководил аппаратом правительства Дагестана с ноября 2021 года. Ранее, с 2013 года, он работал депутатом Народного собрания республики.

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