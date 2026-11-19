В Казахстане построят логистический центр для товаров Ozon и Alibaba
В казахстанском Петропавловске планируют построить транспортно-логистический комплекс Kyzylzhar Hub. В нем будут размещаться товары с российского маркетплейса Ozon и китайской онлайн-площадки Alibaba.
«Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для хранения, обработки и распределения товаров, в том числе крупных площадок электронной торговли Ozon и Alibaba»,— указано в сообщении администрации Северо-Казахстанской области.
Объем инвестиций в проект оценивается в 29 млрд тенге ($65,3 млн). Концепцию комплекса представил инвестор из ОАЭ — компания Royal Investment International, отмечает «Интерфакс». В среду глава региона Гауез Нурмухамбетов провел переговоры с ее учредителем Маратом Салиховым.
Площадь будущего хаба составит 102 тыс. кв. м. На территории комплекса планируется обустроить специализированные склады для продуктов питания и товаров народного потребления, зоны перегрузки грузов и офисные помещения.