News1 узнало о разговоре Путина и президента Южной Корее
News1: Путин и Ли Чжэ Мён 10 минут обсуждали обстановку на Корейском полуострове
На полях саммита АТЭС в Китае прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, пишет News1 со ссылкой на источник. По информации агентства, разговор состоялся без предварительной договоренности и длился около 10 минут. Официально власти России и Южной Кореи о беседе президентов не сообщали.
Собеседник News1 уточнил, что разговор президентов состоялся 18 ноября в конце приветственного ужина, который организовали председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Владимир Путин и Ли Чжэ Мён обсудили обстановку на Корейском полуострове и вопросы ядерной проблематики.
Президенты согласились, что напряженность между Южной и Северной Кореей необходимо снижать. Кроме того, Владимир Путин донес до южнокорейской стороны позицию России по вопросам КНДР, межкорейских отношений и отношений с США. Ли Чжэ Мён тезисно представил взгляды Южной Кореи.
Встреча Владимира Путина и Ли Чжэ Мёна стала первой. 19 ноября перед началом второго дня саммита АТЭС главы государств обменялись рукопожатиями.