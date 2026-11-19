На полях саммита АТЭС в Китае прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, пишет News1 со ссылкой на источник. По информации агентства, разговор состоялся без предварительной договоренности и длился около 10 минут. Официально власти России и Южной Кореи о беседе президентов не сообщали.