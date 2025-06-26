Нефтебаза семьи госсекретаря Дагестана перешла в собственность государства

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства нефтебазы, принадлежавшей семье госсекретаря Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кумторкалинского района Фото: Администрация Кумторкалинского района

Генпрокуратура требовала передать в доход РФ доли ответчиков в уставных капиталах четырех компаний: ООО «Каспетролсервис», ООО «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии» и ООО «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированное на них имущество.

Согласно материалам дела, в Дагестане действовало государственное объединение «Дагнефтепродукт» — единственный оператор по перевалке нефти в морском торговом порту Махачкала. Имущественный комплекс предприятия включал 67 земельных участков и свыше 360 объектов недвижимости, включая трубопроводы, АЗС и резервуары.

По версии прокуратуры, господин Магомедов , зная о федеральной принадлежности предприятия, использовал связи и служебное положение для его преобразования в ОАО «Дагнефтепродукт» в 2005 году через распоряжение Минимущества Дагестана.

Располагая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% акций общества, обвиняемый создал ООО «Дагестаннефтепродукт» и обеспечил его победу на торгах. При этом денежные средства за ценные бумаги в бюджет не поступили.

Получив контроль над активами, господин Магомедов начал легализацию прав на имущество бывшего госпредприятия путём дробления, преобразования и передачи подконтрольным структурам.

ООО «Дагестаннефтепродукт» было переименовано в ООО «МСБ Холдинг». С 2020 года учредителями общества стали родственники и дети ответчика. В 2021 году ОАО «Дагнефтепродукт» преобразовали в ООО «Каспетролсервис». На базе бывшего госпредприятия созданы новые организации, включая нефтеперерабатывающие заводы.

Генпрокуратура требует изъять в пользу России доли ответчиков в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис», ООО «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированное на них имущество.

Суд применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на регистрационные действия. Рассмотрение дела назначено на 26 июня.

Ранее в доме Магомед-Султан Магомедова и в здании администрации главы и правительства республики прошли обыски. По информации источника в силовых структурах, обыски проведены в рамках возбужденного уголовного дела.

Николай Аксенов