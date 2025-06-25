В Дагестане задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кумторкалинского района Фото: Администрация Кумторкалинского района

Пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова выступила с заявлением по поводу следственных мероприятий в отношении республиканского чиновника. В ведомстве подчеркнули, что работа силовых структур ведется в соответствии с законодательством, а руководство республики активно взаимодействует с правоохранителями.

«Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований»,— говорится в сообщении администрации.

Ранее в доме Магомед-Султан Магомедова и в здании администрации главы и правительства республики прошли обыски. По информации источника в силовых структурах, обыски проведены в рамках возбужденного уголовного дела.

Николай Аксенов