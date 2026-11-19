«Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал»,— добавил Владимир Путин. Для этого, по его словам, в стране проводятся фундаментальные реформы, совершенствуются промышленная база и технологические возможности, а также контролируется инфляция.