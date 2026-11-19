Путин: Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики
Власти России кардинально изменили структуру экономики страны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС. Он пояснил, что в приоритетном порядке развиваются цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика.
«Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал»,— добавил Владимир Путин. Для этого, по его словам, в стране проводятся фундаментальные реформы, совершенствуются промышленная база и технологические возможности, а также контролируется инфляция.
По словам президента, Россия заинтересована в тесном взаимодействии с участниками форума в наукоемких отраслях. Он указал, что страна готова делиться компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта, развивать сотрудничество в атомной сфере.