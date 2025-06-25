Чем известен госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

25 июня в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации задержан госсекретарь Дагестана и основатель ФК «Анжи» Магомед-Султан Магомедов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: футболист Расим Тагирбеков, основатель ФК «Анжи» Магомед-Султан Магомедов и политик Муху Алиев

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости Слева направо: футболист Расим Тагирбеков, основатель ФК «Анжи» Магомед-Султан Магомедов и политик Муху Алиев

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Магомедов Магомед-Султан Байболатович родился 7 июля 1955 года в Махачкале. По национальности — кумык. В 1986 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности «история». Кандидат экономических наук.

В 1974–1975 годах работал на мебельной фабрике, в 1975-м устроился оператором, а позже стал начальником автомобильной заправки. В 1989–1991 годах — директор Махачкалинского предприятия по обеспечению нефтепродуктами. В 1991 году возглавил государственное предприятие «Дагнефтепродукт», в 2005-м приватизировал его и стал гендиректором одноименного ОАО (ныне — ООО «Каспетролсервис»).

За 2024 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 770 млн руб., чистые активы — 2,1 млрд руб. «Каспетролсервис» входит в ООО «МСБ Холдинг», гендиректором которого является сын Магомед-Султана Магомедова Магомед Магомедов. Он же — совладелец ООО «Дагнотех», на заводе которого перерабатывается 97% нефти в республике.

В 2024 году Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, его фигурантом стал экс-гендиректор «Дагнотеха» Наврузбек Мугаджиров, который, по данным СМИ, приходится зятем Магомед-Султану Магомедову. Следствие считает, что Наврузбек Мугаджиров способствовал уклонению компании от уплаты налогов на сумму более 2,05 млрд руб.

Магомедов Магомед-Султан — член «Единой России». В 2010–2013 годах занимал пост председателя Народного собрания Республики Дагестан. С 2013-го — депутат Народного собрания. В 2021 году главой Дагестана Сергеем Меликовым назначен на пост Государственного секретаря республики. Курирует межведомственное взаимодействие и вопросы нацполитики.

В 1991 году по просьбе директора детской футбольной школы Махачкалы сформировал футбольный клуб «Анжи». В 2008 году продал половину клуба совладельцу сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» Игорю Яковлеву за 53 млн руб. «Анжи» — бронзовый призер чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/13. В 2010-х за клуб выступали такие звезды мирового футбола, как Самюэль Это’о и Роберто Карлос. В 2011–2016 годах владельцем клуба был сенатор Сулейман Керимов.

Магомед-Султан Магомедов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», медалью «За трудовую доблесть».