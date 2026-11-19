Путин прибыл на встречу лидеров АТЭС
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку, где пройдет пленарное заседание лидеров форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Перед началом второго дня саммита Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатиями. Затем все участники форума АТЭС сделали совместное фото. Владимир Путин стоял между Си Цзиньпином и президентом Вьетнама То Ламом.
19 ноября на полях форума АТЭС должны пройти трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что стороны прорабатывали возможность отдельной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.