Си Цзиньпин поддержал усилия по возобновлению диалога между КНДР и США
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал усилия по возобновлению диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, а также снижение напряженности на Корейском полуострове. Об этом господин Си заявил на переговорах с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, передает «Рёнхап».
Переговоры прошли после сообщений о возможной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Китае. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что господин Трамп готов к переговорам и относится к этой идее серьезно. Власти Северной Кореи не анонсировали визит Ким Чен Ына в Китай.
Встреча Си Цзиньпина и Ли Чжэ Мёна стала третьей. Первый раз переговоры прошли в ноябре 2025 года в южнокорейском Кенджу на саммите АТЭС, второй — в Пекине в январе 2026 года.