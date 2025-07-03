Кремль отреагировал на приостановку поставок оружия Украине из США

В Кремле считают, что приостановка поставок оружия Украине из США может быть связана с ограниченными промышленными мощностями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что промышленники могут «просто не успевать производить ракеты в необходимом количестве» в связи с большим количеством поставок на Украину и в Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По всей видимости, не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину продолжаются,— сказал Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США заморозили поставки ракет Киеву. — Поэтому определенные проблемы в этом плане есть».

Представитель Кремля при этом подчеркнул: «Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции».

О решении Вашингтона приостановить поставку некоторых видов вооружений Украине сообщили американские СМИ. По информации NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче. Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя появившуюся в СМИ информацию, говорила, что США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, Вашингтон «не останавливал отправку вооружений на Украину».

Издание Politico сообщало, что в Вашингтоне произошел раскол из-за, предположительно, несогласованного решения приостановить часть украинских поставок. CBS News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома при этом заявил, что США лишили приоритета в поставках военной помощи сразу несколько стран, а не только Украину. По некоторым данным, президенты Трамп и Зеленский в ближайшее время проведут телефонные переговоры.

О чем Дмитрий Песков рассказал на брифинге в четверг, читайте в материале «Ъ».