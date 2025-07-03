Politico: в Белом доме не знали о планах приостановить поставки оружия Киеву

Решение приостановить поставки некоторых видов оружия на Украину было принято без должной координации внутри администрации США. Некоторые ее члены не были в курсе планов Пентагона, что вызвало разногласия в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их информации, инициаторами паузы в поставках стали политический директор Пентагона Элбридж Колби и узкий круг советников. Решение было связано с опасениями, что некоторые запасы оружия в США подходят к концу. Один из собеседников издания предположил, что об этом не знал даже госсекретарь США Марко Рубио.

О планах также не были информированы члены Конгресса, представители Госдепартамента, а также ключевые европейские союзники, уточняет Politico. Руководство Пентагона не запрашивало никаких данных от Госдепартамента, посольства США в Киеве или команды спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, прежде чем отозвать партию оружия. На момент принятия решения она уже находилась на территории Польши.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон продолжит поставки военной помощи Киеву за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, США предупредили Украину о своем решении.