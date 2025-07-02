NBC: США приостановили военную помощь Украине уже после отправки части оружия

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал приостановить поставку военной помощи Украине, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче, пишет NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы. Источники уточнили, что отправку боеприпасов и оружия могут быть приостановлены до завершения оценки.

Пентагон проводит проверку запасов боеприпасов США, пояснили четыре американских чиновника. По их словам, они были истощены после многочисленных поставок на Украину и Ближний Восток. Если ведомство решит, что боеприпасов не хватает или они нужны в других регионах, помощь Киеву может задержаться на более долгий срок.