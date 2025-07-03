Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Меньше ракет Киеву — ближе конец СВО»: Песков о военной помощи США и «затыках»

Песков прокомментировал приостановку американской военной помощи Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал об отношении Кремля к прекращению военной помощи США Украине, пояснил, почему нежелательно обсуждать проект российского меморандума по Украине в СМИ, и ответил на вопрос о возможных контактах сегодня между российским и американским президентами. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О приостановке американской помощи Украине

  • Россия внимательно наблюдает за приостановкой поставок вооружений Киеву.
  • По всей видимости, не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве.
  • Чем меньше Киев получит ракет, тем ближе будет конец СВО.

О российском меморандуме

  • Россия не обсуждает публично содержание проектов меморандумов, который еще даже не рассматривался Украиной.
  • Обсуждение российского меморандума через СМИ может навредить процессу украинского урегулирования.
  • Для проведения третьего раунда переговоров «затыков» нет, но нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках.

О возможных контактах Путина и Трампа

  • Кремль сообщит, если и когда телефонный разговор между ними произойдет.

Новости компаний Все