«Меньше ракет Киеву — ближе конец СВО»: Песков о военной помощи США и «затыках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал об отношении Кремля к прекращению военной помощи США Украине, пояснил, почему нежелательно обсуждать проект российского меморандума по Украине в СМИ, и ответил на вопрос о возможных контактах сегодня между российским и американским президентами. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О приостановке американской помощи Украине

Россия внимательно наблюдает за приостановкой поставок вооружений Киеву.

По всей видимости, не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве.

Чем меньше Киев получит ракет, тем ближе будет конец СВО.

О российском меморандуме

Россия не обсуждает публично содержание проектов меморандумов, который еще даже не рассматривался Украиной.

Обсуждение российского меморандума через СМИ может навредить процессу украинского урегулирования.

Для проведения третьего раунда переговоров «затыков» нет, но нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках.

О возможных контактах Путина и Трампа