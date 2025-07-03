«Меньше ракет Киеву — ближе конец СВО»: Песков о военной помощи США и «затыках»
Песков прокомментировал приостановку американской военной помощи Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал об отношении Кремля к прекращению военной помощи США Украине, пояснил, почему нежелательно обсуждать проект российского меморандума по Украине в СМИ, и ответил на вопрос о возможных контактах сегодня между российским и американским президентами. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О приостановке американской помощи Украине
- Россия внимательно наблюдает за приостановкой поставок вооружений Киеву.
- По всей видимости, не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве.
- Чем меньше Киев получит ракет, тем ближе будет конец СВО.
О российском меморандуме
- Россия не обсуждает публично содержание проектов меморандумов, который еще даже не рассматривался Украиной.
- Обсуждение российского меморандума через СМИ может навредить процессу украинского урегулирования.
- Для проведения третьего раунда переговоров «затыков» нет, но нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках.
О возможных контактах Путина и Трампа
- Кремль сообщит, если и когда телефонный разговор между ними произойдет.