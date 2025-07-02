Госдеп пояснил, что означает приостановка поставок ряда вооружений Украине

США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет. Об этом сообщает пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Это не станет фактором (в мирных переговорах.— “Ъ”), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину»,— сказала она на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Госдепа).

О решении Вашингтона приостановить поставку некоторых видов вооружений Украине сообщили американские СМИ. По информации NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче. Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы.