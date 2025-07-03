В Кремле рассказали о ходе согласования третьего раунда переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в согласовании третьего раунда переговоров с Киевом нет задержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам»,— сказал господин Песков журналистам.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, чтобы обсудить меморандумы сторон с условиями прекращения огня. По словам президента, члены делегаций обсуждают даты следующих контактов. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог позднее заявил, что «Россия не может продолжать тянуть время» и призвал как можно скорее добиться прекращения огня и начать трехсторонние переговоры с участием США.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Президент Владимир Путин позднее говорил, что меморандумы России и Украины об условиях прекращения огня прямо противоположны, но переговоры необходимы, чтобы найти «пути сближения».

О перспективах третьего раунда диалога России и Украины — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая