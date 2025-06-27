Путин: меморандумы РФ и Украины противоположны, но необходимо вести переговоры

Президент Владимир Путин заявил, что меморандумы России и Украины об условиях прекращения огня прямо противоположны, но переговоры необходимы, чтобы найти «пути сближения». Он заявил о готовности российской стороны встретиться с украинской делегацией в Стамбуле.

«Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения»,— сказал Владимир Путин журналистам в Минске.

В меморандуме России предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований — нейтралитет Украины и международно-правовое признание новых регионов. Украинский меморандум, в частности, предполагает прекращение огня без предварительных условий и встречу лидеров РФ и Украины. Он также предусматривает, что Украина не обязана сохранять нейтралитет.

Проекты меморандумов стороны передали друг другу на встрече делагаций в Стамбуле 2 июня. Планировалось ознакомиться с предложениями и обсудить их уже на следующих переговорах, которые ожидались после 22 июня. Кремль сообщал, что дата определится после завершения обменов военнопленными: такая договоренность была также достигнута на переговорах в Турции.

Лусине Баласян