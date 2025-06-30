«Возможность компромисса исключать нельзя»

Москва готова к очередному туру переговоров с Киевом. Об этом ранее сообщил Владимир Путин. Однако, по словам президента, до этого нужно завершить обмены пленными и телами погибших. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать мирным путем. Украина переговорную тему пока никак не комментирует. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что третий раунд может стать последним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров России и Украины и даже обозначил главную тему — обсуждение меморандумов или, проще сказать, планов мирного урегулирования. Президент при этом признал, что документы не то что не совпадают, а носят прямо противоположный характер. Тем не менее в Кремле не считают это большой помехой. Для того и нужен диалог, чтобы, по крайней мере, попытаться сблизить позиции. Одновременно Путин сделал несколько комплиментов Дональду Трампу. В частности, назвал его «мужественным человеком», который хочет остановить противостояние.

Это становится традицией и не только в России — Трампу нужно выражать уважение. Тогда шансы на достижение политических целей возрастают. Так это или нет, как говорится, время покажет. Как бы то ни было, глава Белого дома теплые слова услышал, отреагировал положительно, однако ничего конкретного по украинской теме не сказал. И в Киеве насчет третьего раунда ничего не говорят. Владимир Зеленский требует встречи на высшем уровне и при возможном участии президента США. Нужно еще сказать, что Европа настроена к России жестко: 18-й пакет санкций принят не был, однако, скорее всего, со временем сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы правительства Словакии Роберта Фицо удастся преодолеть, и ограничительные меры вступят в силу.

Только что завершился саммит НАТО, где было принято историческое решение о кратном увеличении расходов на оборону. Европейские союзники намерены продолжать поддерживать Украину, в том числе и поставками вооружений. Между тем Дональд Трамп уже не столь оптимистичен относительно заключения большой сделки. И относительно оружия для Киева он не говорит ни да ни нет. Так что есть некоторые основания предполагать, что третий раунд, если он вообще состоится, вполне может быть последним. В Москве явно дают понять, что подобного сценария не хотят.

Однако проблема в том, что именно обсуждать, если гуманитарные вопросы в той или иной степени решены, а в основной части подвижек нет.

Какой тогда смысл тратить время на диалог? Переговоры ради переговоров не лучший вариант развития событий. Так что, наверное, некую возможность компромисса исключать нельзя.

Тем временем Верховная рада вроде бы готовит специальный закон о проведении выборов в условиях военного положения. Документ включает в себя условия для голосования военных, переселенцев и украинцев за рубежом. Видимо, Зеленский собирается подтвердить свою легитимность и продемонстрировать отсутствие диктаторских амбиций, в чем его в последнее время обвиняют — это во-первых.

Во-вторых, похоже, что надежда на мирное решение невелика. По крайней мере, в ближайшее время. Хотя закон находится лишь на стадии обсуждения. В целом Трамп пока не до конца разуверился в переговорном процессе и считает, что прорыва достичь можно. При этом заметно, что оптимизм 47-го американского президента постепенно сходит на нет. Но не будем загадывать. Пусть для начала третий раунд состоится, а там, как говорится, посмотрим.

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Дмитрий Дризе