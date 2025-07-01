Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог назвал комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова о переговорах России и Украины «оруэлловскими». Об этом он написал в соцсети X.

«Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны»,— написал Кит Келлог.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам, чтобы положить конец войне. Россия не может продолжать тянуть время, бомбя гражданские объекты в Украине»,— добавил он.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, чтобы обсудить меморандумы сторон с условиями прекращения огня. По словам президента, члены делегаций обсуждают даты следующих контактов. Прошлые раунды состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.