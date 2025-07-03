Экономика остывающего роста

Свежая порция макроэкономической статистики Росстата за апрель—май свидетельствует о продолжающемся затухании деловой и потребительской активности, несмотря на формально высокие результаты промышленности. В январе—мае экономика выросла на 1,5% при годовом прогнозе Минэкономики в 2,5%. Вероятность достижения такого прогноза министерства без существенного изменения конъюнктуры уже практически нулевая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года рост ВВП РФ замедлился до 1,4% год к году с 4,5% в четвертом квартале, подтвердил свои оценки Росстат. Эти данные оказались хуже оценок Минэкономики и ЦБ — 1,7% и 2% соответственно. По оценке Минэкономики, в мае в годовом выражении темпы роста ВВП замедлились до 1,2% с 1,9% апреле. По итогам января—мая годовой рост экономики составил 1,5%.

Заметим, на фоне стагнации внутригодовой динамики ведомство перестало публиковать свои оценки ее изменения в измерении месяц к месяцу и квартал к кварталу с учетом сезонности и календарности.

По расчетам же Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в первом квартале 2025 года по отношению к последнему кварталу 2024 года ВВП со снятой сезонностью сократился на 0,4%. Схожие оценки публиковал Институт исследований и экспертизы ВЭБа, но в апреле к марту, по его расчетам, с учетом сезонности экономика выросла на 0,5% на фоне локального улучшения ситуации в нефтянке и розничной торговле, которую поддержало оживление частного спроса.

Замедление годовой динамики ВВП в мае, зафиксированное Минэкономики, отметим, происходит на фоне продолжившегося в этом месяце отскока в промышленности (см. “Ъ” от 26 июня). Однако и там «говорить о формировании полноценной тенденции роста не приходится». «По нашей оценке, около двух третей майского прироста обусловлено резким скачком выпуска в секторах с доминирующим присутствием продукции ОПК, а оставшаяся часть — всплеском производства в цветной металлургии. В целом же по остальным отраслям объем среднесуточного выпуска в мае значимо не изменился (с учетом сезонности»,— отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Замедление годовой динамики ВВП в мае во многом объясняется торможением строительства — до 0,1% в мае после 7,9% в апреле, а также сельского хозяйства — до 1,3% с 1,4% и грузооборота транспорта до минус 0,9% с плюс 2% соответственно.

Минэкономики по данным Росстата фиксирует и замедление годового роста частного спроса.

В мае суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению увеличился на 2,1% против 2,4% в апреле (в январе—мае прирост составил 2,5%). Торможение показателя в мае обеспечили услуги. По данным «Сбериндекса», в июне торможение роста частного спроса продолжилось уже за счет трат на продовольствие, общепит и услуги.

Между тем ситуация на рынке труда в мае оставалась напряженной, и уровень безработицы обновил исторический минимум, составив 2,2% рабочей силы. В апреле (по оперативным данным) рост заработных плат восстановил скорость после «просадки» в марте из-за переноса премиальных выплат на конец 2024 года, поясняют в министерстве. Реальная зарплата выросла на 4,6% против 0,1% в марте, а за четыре месяца 2025 года — на 3,8% (впрочем, в том же периоде 2024 года — на 10,5%).

Кроме «Сбериндекса», в июне и другие опережающие показатели (в том числе и Росстата, см. «Мониторинг») указывали на охлаждение экономической активности (см. “Ъ” от 2 июля). Во втором квартале Банк России прогнозирует рост ВВП на 1,9% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0–1% в четвертом квартале и 1–2% по итогам года против 2,5% ожидаемых Минэкономики. Между тем вопрос о том, удастся ли экономике совершить «мягкую посадку», которой от правительства требовал Владимир Путин, или ее ждет рецессия, остается открытым.

Артем Чугунов