Промышленность заметила падение спроса

Июнь 2025 года стал самым тревожным месяцем для российской обрабатывающей промышленности за три года. Индекс деловой активности (PMI) S&P в обработке обвалился до 47,5 пункта — против 50,2 в мае (см. график). Значение индекса ниже 50 сигнализирует о сокращении деловой активности, на что, несмотря на формально сильные данные Росстата о промпроизводстве в мае, указывали и другие опережающие индикаторы (см. “Ъ” от 26 июня).

В июне основные проблемы коснулись спроса: объем новых заказов резко сократился, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. По мнению компаний, это связано с падением покупательной способности клиентов и снижением экспортной конкурентоспособности из-за неблагоприятного валютного курса. Сокращение внешнего спроса стало самым резким с ноября 2022 года. Выпуск продукции также снижался четвертый месяц подряд, и на этот раз наиболее значительно с марта 2022 года. Компании активно сокращали издержки: в июне зафиксировано рекордное с апреля 2022 года снижение занятости, резко снизились объемы закупок и складские запасы.

При этом давление на затраты стало минимальным: рост цен на сырье и компоненты был самым слабым за последние пять с половиной лет благодаря договоренности с поставщиками о скидках или заморозке цен. Производители незначительно повысили отпускные цены — самым умеренным темпом с конца 2022 года.

Наблюдающееся ухудшение — проявление системной нестабильности в промышленности. На фоне санкций, ограниченного доступа к технологиям, ослабленного рубля и общей неопределенности в глобальной экономике индустрия вновь демонстрирует признаки истощения инерционного роста, наблюдавшегося в 2023–2024 годах. Дополнительным свидетельством этому стали данные о погрузке РЖД. В первом полугодии 2025 года она снизилась на 7,6%, в том числе в июне — на 9,2% в годовом выражении.

Впрочем, несмотря на все негативные сигналы, деловой оптимизм в обработке остается высоким. Производители связывают надежды с возможным восстановлением спроса и новыми продуктами. Однако индекс уверенности компаний снизился до минимального уровня с октября 2022 года — то есть до времени, когда промышленность только начинала адаптироваться к новой реальности.

Отметим, PMI вряд ли стоит считать показателем, который точно описывает динамику обрабатывающей промышленности, но с учетом других опережающих данных такая динамика очевидна: замедление, структурный спад и осторожный, но нарастающий пессимизм в ожиданиях бизнеса.

Артем Чугунов